Українського бійця за 50 секунд жорстко забили в дебютному бою в UFC: відео

Український важкоатлет Сергій Співак поступився у своєму дебютному поєдинку в рамках UFC.

Його за 50 секунд забив американський боєць Уолтер Харріс.

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Бій відбувся у рамках UFC Fight Night 151 в Оттаві (Канада).

Відзначимо, що в UFC Співака представляли як бійця з Молдови, але в його кутку перед боєм був український прапор.

Також у промоції WWFC він представлений українцем.

Walt Harris (12-7, 1 NC) bulldozes the debuting Serghei Spivac, trucking the "Polar Bear" in under a minute. The 35-year-old's wins are all by knockout, 10 in the opening frame. #UFCOttawa pic.twitter.com/KTUjTxH7IT — Bulgogi Jones (@Hamderlei) 5 мая 2019 г.

Співак в трьох останніх поєдинках перемагав Тревіса Фултона і Тоні Лопеса, а також нокаутував Іво Кука. Сергій тільки раз бився більше, аніж 1 раунд – перемога у другій п'ятихвилинці над перспективним Дмитром Мікуцею.

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