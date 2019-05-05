Українського бійця за 50 секунд жорстко забили в дебютному бою в UFC: відео
Український важкоатлет Сергій Співак поступився у своєму дебютному поєдинку в рамках UFC.
Його за 50 секунд забив американський боєць Уолтер Харріс.
Дивіться також: МакГрегор вперше провів бій після ганебної поразки Хабібу: відео
Бій відбувся у рамках UFC Fight Night 151 в Оттаві (Канада).
Відзначимо, що в UFC Співака представляли як бійця з Молдови, але в його кутку перед боєм був український прапор.
Також у промоції WWFC він представлений українцем.
Співак в трьох останніх поєдинках перемагав Тревіса Фултона і Тоні Лопеса, а також нокаутував Іво Кука. Сергій тільки раз бився більше, аніж 1 раунд – перемога у другій п'ятихвилинці над перспективним Дмитром Мікуцею.
Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі