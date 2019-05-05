Українського бійця за 50 секунд жорстко забили в дебютному бою в UFC: відео

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Сергій Співак поступився у своєму дебютному поєдинку в рамках UFC
Сергій Співак поступився у своєму дебютному поєдинку в рамках UFC / twitter.com/bokamotoESPN

Український важкоатлет Сергій Співак поступився у своєму дебютному поєдинку в рамках UFC.

Його за 50 секунд забив американський боєць Уолтер Харріс.

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Бій відбувся у рамках UFC Fight Night 151 в Оттаві (Канада).

Відзначимо, що в UFC Співака представляли як бійця з Молдови, але в його кутку перед боєм був український прапор.

Також у промоції WWFC він представлений українцем.

Співак в трьох останніх поєдинках перемагав Тревіса Фултона і Тоні Лопеса, а також нокаутував Іво Кука. Сергій тільки раз бився більше, аніж 1 раунд – перемога у другій п'ятихвилинці над перспективним Дмитром Мікуцею.

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Теги: Новини Спорту Спорт
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