Українці провалили індивідуальну гонку на ЧС з біатлону, перемогу неочікувано здобув Пайффер

На чемпіонаті світу з біатлону у шведському Естерсунді відбулася індивідуальна гонка у чоловіків. Ніхто з українців не зумів здивувати, показавши не надто вдалі результати. Натомість перемогу здобув німець Арнд Пайффер.

Переможець індивідуальної гонки показав час у 52:42,4 хвилини. При цьому німець закрив усі мішені. Зважаючи на несприятливу погоду під час перегонів, такий результат у стрільбі мав лише Ветле-Сьястад Крістіансен. Однак він лише восьмий.

Натомість срібну нагороду здобув представник Болгарії Владімір Ілієв. Він мав лише хвилину штрафу, і відстав від переможця на 1:08,7.

Завадити йому міг Тар’є Бьо. Однак норвежець програв болгарину 0,4 секунди на фініші, теж маючи одну хвилину штрафу.

Збірна України в індивідуальній гонці виступила не найсильнішим складом. Чемпіон світу Дмитро Підручний ще відпочивав від попередніх змагань, тому участі у гонці не приймав. Натомість Артем Прима ще не відновився після проблем з кишковою інфекцією.

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Відтак серед українців найкращий результат у молодого Віталія Труша. Він фінішував 59-им з двома промахами у активі. Відставання від переможця склало 7:59,6. По шість промахів на кожного у Руслана Ткаленка та Сергія Семенова. Перший з них – 65-ий (+8:48,4), другий – 69-ий (+9:22,1). Артем Тищенко сім разів не влучив у мішені та показав 83-ий результат (11:26,8).

У четвер, 14 березня, на чемпіонаті світу з біатлону – одиночна змішана естафета. Початок о 18:10 за київським часом.