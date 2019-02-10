Українці ведуть "Ференцварош" до чемпіонства

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Іван Петряк
Іван Петряк / 1927.kiev.ua

Українець Іван Петряк, який грає за угорський клуб "Ференцварош", віддав шосту гольову передачу в чемпіонаті Угорщини. Відтак Петряк допоміг зіграти проти "Уйпешта" в нічию з рахунком 1:1.

Гравець збірної України Іван Петряк допоміг здобути заліковий бал угорському гранду на чолі із Сергієм Ребровим.

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У матчі 20 туру наш хавбек записав до свого активу вже шосту гольову передачу в цьому сезоні. На 11 хвилині він асистував Роланду Варзі, і угорський "Ференцварош" зіграв у нічию 1:1 з "Уйпештом".

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Відтак команда Сергія Реброва випереджає найближчого переслідувача в турнірній таблиці на дев'ять очок. До слова, 82 хвилини на полі провів ще один українець – Ігор Харатін.

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Теги: Спорт Футбол
Джерело: 24 канал
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