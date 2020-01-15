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Українці вибороли третю за день медаль Юнацьких Олімпійських ігор

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Українці вибороли третю за день медаль Юнацьких Олімпійських ігор / НОК України

Шостий день ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських іграх став щедрим на медалі для представників України. 15-січня українці вибороли вже три нагороди.

Українська спортивна пара Софія Нестерова та Артем Даренський у складі "Team Vision" здобули бронзу у змаганнях змішаних інтернаціональних команд з фігурного катання.

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Перемогу здобула команда з представників Естонії, Росії, Японії та Грузії.

 
Team Courage wins the mixed NOC figure skating team event at Lausanne 2020.

Congratulations Team Courage (Arlet Levandi, Kseniia Sinitsyna, Yoshida Utana, Nishiyama Shingo, Alina Butaeva and Luka Berulava) Figure Skating ️ Mixed NOC Team Event @ Lausanne Skating Arena #Lausanne2020 #YouthOlympics #FigureSkating

Опубліковано Lausanne 2020 Середа, 15 січня 2020 р.


Спорт24 повідомляв, що 15 січня українці здобули золото та срібло з хокею 3х3. У фіналі хокейного турніру зійшлися два українці – Володимир Трошкін та Денис Пасько. 

Трошкін здобув золоту нагороду, а срібло – Пасько.

ІІІ зимові Юнацькі Олімпійські ігри триватимуть до 22 січня.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Фігурне катання Юнацькі Олімпійські ігри ІІІ зимові Юнацькі Олімпійські ігри
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