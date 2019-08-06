Українці виграли золото зі стрибків у воду на Чемпіонаті Європи у Києві

Вікторія Кесар і Станіслав Оліферчик приносять Україні перше золото домашнього чемпіонату Європи зі стрибків у воду

Нашим спортсменам не було рівних у змішаних синхронних стрибках з трампліна. Кесар і Оліферчик набрали 297,69 бала, випередивши німецьку пару Лу Мессенберг – Тіна Пунзель на 3,6 бала. Третє місце зайняли представники Швейцарії Йонатан Суков – Мішель Хеймберг (282,00).

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Це перша нагорода для збірної України на домашньому Чемпіонаті Європи зі стрибків у воду.