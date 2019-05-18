Українці здобули бронзові медалі на турнірі зі синхронних стрибків з трампліна
Олександр Горшковозов та Олег Колодій посіли третє місце у змаганнях із синхронних стрибків у воду, які відбувалися у столиці Великої Британії Лондоні.
17 травня в Лондоні стартував заключний п’ятий етап Світової Серії зі стрибків у воду FINA Diving World Series 2019.
До слова: Збірна України з синхронного плавання здобула п’ять нагород на етапі Світової серії FINA
Команда України була представлена у синхронних стрибках: Анна Письменська та Вікторія Кесарь змагалися серед жінок, та Олександр Горшковозов та Олег Колодій серед чоловіків на трампліні 3 метри. Анна та Вікторія завершили змагання, посівши восьме місце із результатом 268,35 бала.
Натомість справжній подарунок усім шанувальникам стрибків у воду зробили Олександр та Олег, виборовши бронзові нагороди.