Українці здобули бронзові медалі на турнірі зі синхронних стрибків з трампліна

Олександр Горшковозов та Олег Колодій / Федерація України зі стрибків у воду

Олександр Горшковозов та Олег Колодій посіли третє місце у змаганнях із синхронних стрибків у воду, які відбувалися у столиці Великої Британії Лондоні.