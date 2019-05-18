Українці здобули бронзові медалі на турнірі зі синхронних стрибків з трампліна

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Олександр Горшковозов та Олег Колодій
Олександр Горшковозов та Олег Колодій / Федерація України зі стрибків у воду

Олександр Горшковозов та Олег Колодій посіли третє місце у змаганнях із синхронних стрибків у воду, які відбувалися у столиці Великої Британії Лондоні.

17 травня в Лондоні стартував заключний п’ятий етап Світової Серії зі стрибків у воду FINA Diving World Series 2019.

До слова: Збірна України з синхронного плавання здобула п’ять нагород на етапі Світової серії FINA

Команда України була представлена у синхронних стрибках: Анна Письменська та Вікторія Кесарь змагалися серед жінок, та Олександр Горшковозов та Олег Колодій серед чоловіків на трампліні 3 метри. Анна та Вікторія завершили змагання, посівши восьме місце із результатом 268,35 бала.

Натомість справжній подарунок усім шанувальникам стрибків у воду зробили Олександр та Олег, виборовши бронзові нагороди.

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Теги: Спорт Новини Спорту Плавання
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