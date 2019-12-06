Українці Зевіній не вистачило 0,21 секунди до медалі ЧЄ з плавання, Романчук вийшов у фінал

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Дарина Зевіна / FINA

Українська плавчиха Дарина Зевіна зупинилася за крок від медалі чемпіонату Європи на короткій воді в Глазго на дистанції 100 метрів на спині.

У фіналі змагань 25-річна українка показала результат 56.94 секунди і відстала від британки Джорджії Девіс, яка завоювала бронзу, на 0.21 секунди.

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Перемога дісталася представниці Нідерландів Кірі Туссан, яка подолала дистанцію за 55.71 секунди.

Інший українець Михайло Романчук в п'ятницю, 6 грудня, побореться за золото нинішньої континентальної першості. У півфіналі українець показав другий час за підсумками всіх запливів на 1500 м вільним стилем – 14:21.6.

У фіналі він буде плисти по п'ятій доріжці. Початок запливу – о 20:36 за українським часом.

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Теги: Спорт Плавання
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