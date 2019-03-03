Ультрас "Шахтаря" показово спалили прапор Росії на матчі з "Чорноморцем": відео

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Ультрас ФК "Шахтар"
Ультрас ФК "Шахтар"

Ультрас "Шахтаря" спалили національний прапор Російської Федерації на матчі 20 туру УПЛ проти "Чорноморця" (1:0).

Фанати донецького "Шахтаря" виступили проти нової політики клубу, пов'язаної з відвідуванням матчів клубу на виїзді.

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Ультрас "оранжево-чорних" категорично проти продажу квитків за паспортами і розголошенням інших персональних даних, які відтепер вимагає клуб для запобігання проявам расизму, ксенофобії, пропаганди тоталітарних ідеологій і нетерпимості.

Шанувальники команди Паулу Фонсека вивісили банер: "Сьогодні тебе сфоткав клуб, а завтра ти в папках РФ спецслужб".

Крім того, ультрас "Шахтаря" прямо на трибунах спалили прапор Російської Федерації, виконуючи при цьому гімн України.

Спорт 24 писав, що "Шахтар" мінімально переграв "Чорноморець" завдяки реалізованому пенальті Марлоса, а Паулу Фонсека виграв 90 матч на чолі "гірників".

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Шахтар Ультрас УПЛ
Джерело: 24 Канал
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