Ультрас "Шахтаря" виступили з різкою заявою проти нових правил клубу

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Ультрас "Шахтаря"
Ультрас "Шахтаря" / Фото з відкритих джерел

Ультрас "Шахтаря" опублікували заяву щодо введення донецьким клубом нових правил купівлі квитків на виїзні матчі УПЛ.

Фанати не виключають тісного зв'язку адміністрації "Шахтаря" з представниками так званого "ополчення" і російськими спецслужбами.

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"Футбол в Україні переживає не найкращі часи. Через війну на Сході і окупацію Криму багато клубів змінили прописку, а деякі взагалі припинили існування. Відвідуваність стадіонів впала в кілька разів, а топ-матчі не можуть зібрати повні стадіони. Мабуть єдині, хто постійно підтримують свої клуби як вдома, так і на виїзді, – це ультрас", – йдеться у заяві на сторінці Ultras Shakhtar Donetsk у Facebook.

Ще в останні місяці режиму Януковича представники МВС разом зі службами безпеки клубів практикували збір даних на ультрас, знаючи що це рушійна сила Революції гідності. Як результат тих всіх зборів даних – переслідування з боку міліції під час Майдану і полювання з боку сепаратистів і російських спецслужб на території Донбасу. Всі ми пам'ятаємо, як при захопленні проросійськими бойовиками "Донбас Арени" були нібито знайдені тільки списки ультрас "Шахтаря". Чому нібито? Тому що ці списки вже давно були на сепаратистських сайтах, а за вказаними адресами ще навесні 2014-го представники так званого ополчення шукали "зрадників Донбасу".

Раніше Спорт 24 писав, що ультрас "Шахтаря" спалили національний прапор Російської Федерації на матчі 20 туру УПЛ проти "Чорноморця" (1:0). Так фанати донецького "Шахтаря" виступили проти нової політики клубу, пов'язаної з відвідуванням матчів клубу на виїзді.

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Теги: Спорт Футбол Шахтар
Джерело: 24 Канал
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