Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий розповів про те, як були реалізовані телевізійні права на поєдинок 24-го туру УПЛ між "Шахтарем" і "Динамо" (3:1). Трансляція матчу проходила більш ніж в 20 країнах.

Продажем телеправ займалася безпосередньо УПЛ. Матч був проданий в Сербію, Словенію, Чорногорію, Хорватію, Боснію, Македонію, Косово, Чехію і Словаччину, повідомляє Tribuna.com.

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Також, крім України, він транслювався на території Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Грузії, Естонії, Казахстану, Киргизстану, Латвії, Литви, Молдови, Росії, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану.

Шахтар – Динамо: головне

"Шахтар" здобув перемогу в матчі з рахунком 3:1. "Динамо" через поразку опустилося на четверте місце в турнірній таблиці УПЛ.

У матчі трапився скандал. На 19-й хвилині футболіст гостей Сергій Сидорчук відправив м'яч у сітку воріт "гірників", але головний арбітр матчу Катерина Монзуль скасувала взяття воріт після використання VAR.

Виявилося, що до удару Сидорчука захисник "Динамо" Денис Попов рукою вдарив по обличчю півзахисника "Шахтаря" Тараса Степаненко. Таке рішення Катерини Монзуль викликало велике обурення у футбольної спільности.