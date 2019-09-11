УПЛ назвала дату та час проведення перенесеного матчу "Маріуполь" – "Динамо"

Перенесений матч четвертого туру УПЛ між "Маріуполем" і "Динамо" відбудеться в середу, 25 вересня, о 17:00.

Відповідна інформація з'явилася на офіційному сайті Прем'єр-ліги.

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Там же йдеться, що при виборі часу враховувалися побажання і клубів, і каналу-транслятора матчу, яким у випадку з домашніми матчами приазовців виступає ТК "Футбол".

Матч в Маріуполі був перенесений через зайнятість "Динамо" і однойменного клубу в кваліфікації єврокубкових змагань, в яких обидва клуби виступили невдало.

У найближчому матчі підопічні Олексія Михайличенка зіграють з "Десною" в неділю, 15 вересня. Приазовці в той же день прийматимуть "Олімпік".

До своїх наступних матчів "Динамо" і "Маріуполь" підходять на п'ятому і дев'ятому місцях в турнірній таблиці відповідно.