УПЛ оголосила кандидатів на звання найкращого гравця місяця

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Українська Прем'єр-ліга
Українська Прем'єр-ліга

Українська Прем'єр-ліга розпочала голосування за найкращого гравця лютого та березня в чемпіонаті.

У голосуванні беруть участь переможці номінації "Найкращий гравець туру" (в лютому і березні: 19 тур – Мар'ян Швед ("Карпати"), 20 тур – Олександр Караваєв ("Зоря"), 21 тур – Віктор Коваленко ("Шахтар"), 22 тур – Віктор Циганков ("Динамо").

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Також в голосуванні беруть участь Олександр Бандура ("Львів"), Сергій Вакуленко ("Арсенал-Київ"), Тайсон ("Шахтар") та Олександр Пихальонок ("Маріуполь").

Взяти участь у голосуванні можна за цим посиланням.

Раніше Спорт 24 писав, що майже всі клуби української Прем'єр-ліги, в тому числі "Динамо" і "Шахтар", завищують цифри відвідуваності власних матчів.

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Теги: Спорт Футбол
Джерело: 24 Канал
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