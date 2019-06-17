Уругвай знищив Еквадор на Копа Америка, Катар здійснив камбек у матчі проти Парагваю: відео

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Копа Америка 2019
Копа Америка 2019 / twitter.com/copaamerica

На футбольних полях Бразилії відбулися чергові матчі 46-го в історії турніру Копа Америка. Перемогу вдалося здобути тільки Уругваю, який здолав Еквадор.

Уругвай – Еквадор 4:0
Голи: Лодейро, 6, Кавані, 33, Суарес, 44, Міна, 78 (авт.)

Вилучення: Кінтерос, 24 (Еквадор)

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Уже на шостій хвилині матчу номінальні господарі поля вийшли вперед завдяки голу Лодейро. На 24 хвилині справи Еквадора стали ще гіршими, оскільки завчасно поле покинув Кінтерос – його вилучив арбітр.

Уругвай цим скористався сповна ще в першому таймі. По одному голу провели зіркові форварди Суарес та Кавані. Останній гол у матчі у власні ворота забив Міна. Таким чином, 4:0 й Уругвай очолив групу C.

 

Парагвай – Катар 2:2
Голи: Кардосо, 4 (п.), Гонсалес, 56 – Алмоез, 68, Хухі, 77

Також чотири м'ячі були забиті в матчі Парагваю та Катару, який запросили на Копа Америка. Уже на старті матчу парагвайці вийшли вперед завдяки голу Кардосо з пенальті. По перерві господарі закріпили перевагу завдяки Дерлісу Гонсалесу з київського "Динамо".

Однак Катар зумів відігратися в другій половині другого тайму. Голи за свою збірну провели Алмоез та Хухі. Після цього матчу в групі B лідирує Колумбія, яка перемогла Аргентину. Парагвай та Катар ділять друге місце.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол
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