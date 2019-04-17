Уругвайський новачок "Динамо" розпочав вивчення української мови: фото
Вже другий новачок "Динамо" почав вивчення української мови після переходу в столичний клуб.
Карлос Де Пена в своєму Instagram повідомив, що почав вивчати українську мову після переходу в "Динамо".
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Карлос Де Пена вивчає українську мову
Раніше українську мову почав вивчати інший новачок "біло-синіх" Фран Соль.
Карлос де Пена підписав з "Динамо" контракт, перебуваючи у статусі вільного агента. Останньою командою футболіста був уругвайський "Насьональ", в якому він почав свою професійну кар'єру.
У "Динамо" 27-річного уругвайця начебто порекомендував колишній тренер "біло-синіх" Леонід Буряк. За всю свою кар'єру футболіст зіграв 123 матчі, забив 21 гол та віддав 16 результативних передач. За даними Transfermarkt, його трансферна ціна складає 1,5 млн євро.