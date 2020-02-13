Уряд Італії закликають конфіскувати новий болід Ferrari: деталі скандалу

Італійська група по захисту прав споживачів Codacons погрожує подати в суд на команду Формули-1 Ferrari. Група закликає уряд країни конфіскувати новий болід Скудерії.

Причиною конфлікту стала наявність на новому боліді SF 1000 логотипу Mission Winnow – бренду, створеного компанією Philip Morris, титульного спонсора Ferrari, інформує grandpx.news.

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У Codanos вважають наявність логотипів прямою або непрямою рекламою тютюнової продукції, яка в будь-якій формі заборонена в Італії.

Хоча бренд Mission Winnow безпосередньо не пов'язаний з курінням.

За інформацією видання Automoto, в уряді Італії визнали законність претензій Codacons до Ferrari.

"Наші позиції підкріплені підтримкою міністерства, яке згідне з нами, так що ми почнемо судовий розгляд щодо Ferrari. Ми також попросив вилучити новий болід Farrari", – заявив президент Codacons Реджіо Емілія.