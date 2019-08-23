US Open 2019: українські тенісистки отримали перших суперниць

Українські тенісистки дізналися суперниць по першому колу Відкритого чемпіонату США (US Open). Дві українські тенісистки серед сіяних – Еліна Світоліна та Даяна Ястремська.

Еліна Світоліна, яка посіяна під п'ятим номером, в першому колі зустрінеться з американкою Уїтні Осігве (№107), яка отримала від організаторів турніру wild card.

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Українка восьмий сезон поспіль зіграє в Нью-Йорку. Свій найкращий результат вона показала у 2017 і 2018 роках, коли дійшла до четвертого кола.

Даяна Ястремська (№32) в першому матчі зіграє проти Моніки Нікулеску (№105). Одеситка вперше буде сіяною на турнірі Великого Шолома. У минулому році Даяна дебютувала на US Open і поступилася в першому ж матчі основної сітки.

Леся Цуренко (№40) в стартовому колі вперше зустрінеться з німкенею Моною Бартель (№102). Цуренко восьмий рік поспіль зіграє в основі. У минулому сезоні вона зуміла дійти до чвертьфіналу турніру.

Катерина Козлова (№74) в першому матчі зіграє проти однієї з переможниць кваліфікації. Це буде п'ятий поспіль виступ для Козлової в основній сітці US Open.

З українських тенісисток не змогли подолати кваліфікацію US Open Катаріна Завацька та Ангеліна Калініна. Пропустить турнір у США й Марта Костюк.

Не буде представлена Україна в чоловічій основній сітці на US Open 2019. Єдиний представник від України Сергій Стаховський не зумів подолати кваліфікацію.