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Усик – Чісора: бій офіційно затвердять протягом 3-4 днів

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Олександр Усик / boxingscene.com

Наступним суперником Олександра Усика в суперважкій таки буде британець Дерек Чісора. Промоутер українця Олександр Красюк розповів нові деталі організації поєдинку.

Красюк пояснив, що Усик проведе бій з Чісорою, щоб здобути прихильність вболівальників. Таким чином, майбутня зустріч українця з Ентоні Джошуа збере більшу аудиторію.

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Шлях такий: Ентоні Джошуа зараз проведе захист з Кубратом Пулєвим, а Олександр Усик зустрінеться з Дереком Чісорою. Тим самим ми отримаємо додатковий обсяг аудиторії для Усика, оскільки його успішний виступ в цьому бою дасть йому можливість стати ще більш відомим і залучити ще більше уваги до своєї персони,
– цитує Красюка Luckypunch.net.

Пулєв повідомив, що бій з Джошуа відбудеться у Стамбулі.

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За словами Красюка, наразі бій Усик – Чісора не підтверджений офіційно, оскільки залагоджуються останні деталі.

До цього дня ми не можемо підтвердити дату бою Усик – Чісора, тому що у нас є декілька зобов'язань, якими ми займаємося на цей момент. Протягом трьох-чотирьох днів буде прийнято остаточне рішення з приводу дати, місця і формату проведення цього поєдинку,
– резюмував промоутер.

Що ще відомо про бій?

За попередньою інформацією, поєдинок Усик – Чісора відбудеться у березні на O2 Arena у Лондоні.

Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн, який співпрацює з Усиком, заявив, що бій відбудеться 28 березня.

Усик і Чісора зустрівся з Чісорою 7 грудня у Саудівській Аравії. Обидва відвідали реванш Джошуа з Енді Руїсом.

Що відомо про Чісору?

Британець бився з Віталієм Кличком. Британець програв українцю одноголосним рішення суддів. Втім, Чісора більше запам'ятався скандальними діями.

Зокрема, на дуелі поглядів він дав Віталію ляпас. Також Чісора перед поєдинком плюнув водою в обличчя Володимира Кличка.

Після бою з Кличком Дерек влаштував бійку з боксером Девідом Хеєм (теперішнім своїм промоутером). Обидвоє були на певний термін дискваліфіковані.

На цей момент британець провів 41 бій (32 перемоги, 9 поразок). 26 жовтня Чісора за підсумками 4 раундів переміг Прайса.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Бокс Новини Спорту Олександр Усик
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