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Усик – Чісора: промоутер назвав місце та дату бою

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Олександр Усик / Getty Images

Наступним суперником українця Олександра Усика стане британець Дерек Чісора. Сам бій теж відбудеться у Великій Британії.

Інформацію про це підтвердив промоутер Едді Хірн. За його словами, влітку у Британії відбудуться три топ-поєдинки. Перший з них – це бій між володарем титулів WBA, IBF та WBO Ентоні Джошуа проти претендента болгарина Курбата Пулєва. Скоріш за все, цей бій відбудеться на новому стадіоні "Тоттенхема" в Лондоні. Ентоні Джошуа настоює на тому. щоб битися вдома. Хоча сам Пулєв заявляв, що такий бій прийме Стамбул.

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Другий бій – це якраз Усика проти Чісори. Він теж відбудеться в Англії влітку 2020 року.

"Для бою Усик – Чісора практично все готово. Це зайняло трохи більше часу, тому бій відбудеться на кілька тижнів пізніше очікуваного", – заявив Хірн.

Перед тим агент Усика Олександр Красюк заявляв, що бій може відбутися вже у березні в Лондоні.

Щодо третього поєдинку, який влітку прийме Англія, то це між Олександром Повєткіним та Ділліаном Уайтом.

Варто відзначити, що Хірн заявив, що всі три бої пройдуть влітку в Англії. Однак точні дати та місця бою будуть оголошені пізніше. Та відзначимо, що влітку відбудеться Євро-2020. Лондон прийме три матчі групового етапу (14, 19 та 23 червня), 1/8 фіналу (27 червня), два півфінали (7 та 8 липня) та фінал (12 липня). Усі вони відбудуться на стадіоні "Вемблі".

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Бокс Новини Спорту Олександр Усик
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