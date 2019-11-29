Усик – Чісора: промоутер українця розповів нові деталі мегафайту

Промоутер Олександра Усика Едді Хірн підтвердив, що намагається організувати бій українця й Дерека Чісори. Боксери можуть зустрітися у лютому 2020 року, а ймовірним місцем поєдинку може стати Великобританія. За словами Хірна, Усик популярний на туманному Альбіоні.

Едді Хірн заявив, що розмовляв з Усиком та намагався домовитися з ним щодо бою з Чісорою. Наразі Усик та Хірн перебувають у Монако, де відбудеться бій між Олександром Беспутіним і Раджабом Бутаєвим.

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Я тільки що розмовляв з Усиком, намагаючись домовитися щодо бою з Чісорою в кінці лютого. Це великий бій. Усик тепер вважається великою зіркою у Великобританії. Я думаю, що після бою з Чаззом Візерспуном він відчув, що йому потрібно набрати трохи маси,

– сказав Хірн.

Переговори про бій між Усиком та Чісорою вже підтвердив промоутер британця Девід Хей. За словами Хея, переговори тривають добре.

Раніше менеджер Олександра Усика Егіс Клімас також підтвердив, що Дерек Чісора є одним з кандидатів на наступний бій з українцем.

Що відомо про Чісору?

Британець бився з Віталієм Кличком. Британець програв українцю одноголосним рішення суддів. Втім, Чісора більше запам'ятався скандальними діями.

Зокрема, на дуелі поглядів він дав Віталію ляпас. Також Чісора перед поєдинком плюнув водою в обличчя Володимира Кличка.

Після бою з Кличком Дерек влаштував бійку з боксером Девідом Хеєм (теперішнім своїм промоутером). Обидвоє були на певний термін дискваліфіковані.

На цей момент британець провів 41 бій (32 перемоги, 9 поразок). 26 жовтня Чісора за підсумками 4 раундів переміг Прайса .