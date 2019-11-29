Усик – Чісора: промоутер українця розповів нові деталі мегафайту

472 Читать новость на русском
Олександр Усик / UNIAN

Промоутер Олександра Усика Едді Хірн підтвердив, що намагається організувати бій українця й Дерека Чісори. Боксери можуть зустрітися у лютому 2020 року, а ймовірним місцем поєдинку може стати Великобританія. За словами Хірна, Усик популярний на туманному Альбіоні.

Едді Хірн заявив, що розмовляв з Усиком та намагався домовитися з ним щодо бою з Чісорою. Наразі Усик та Хірн перебувають у Монако, де відбудеться бій між Олександром Беспутіним і Раджабом Бутаєвим.

Читайте також: Вернувся б на декілька годин до батька, щоб показати медаль Олімпіади, – щемлива заява Усика

Я тільки що розмовляв з Усиком, намагаючись домовитися щодо бою з Чісорою в кінці лютого. Це великий бій. Усик тепер вважається великою зіркою у Великобританії. Я думаю, що після бою з Чаззом Візерспуном він відчув, що йому потрібно набрати трохи маси,
– сказав Хірн.

Переговори про бій між Усиком та Чісорою вже підтвердив промоутер британця Девід Хей. За словами Хея, переговори тривають добре.

Раніше менеджер Олександра Усика Егіс Клімас також підтвердив, що Дерек Чісора є одним з кандидатів на наступний бій з українцем.

Що відомо про Чісору?

Британець бився з Віталієм Кличком. Британець програв українцю одноголосним рішення суддів. Втім, Чісора більше запам'ятався скандальними діями.

Зокрема, на дуелі поглядів він дав Віталію ляпас. Також Чісора перед поєдинком плюнув водою в обличчя Володимира Кличка.

Після бою з Кличком Дерек влаштував бійку з боксером Девідом Хеєм (теперішнім своїм промоутером). Обидвоє були на певний термін дискваліфіковані.

На цей момент британець провів 41 бій (32 перемоги, 9 поразок). 26 жовтня Чісора за підсумками 4 раундів переміг Прайса.

Що робити з ФОПами: у мережі бурхливо відреагували на питання Милованова
сьогодні
3789
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Олександр Усик
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 21:58 Світоліна в сексуальному бікіні проводить відпустку в Дубаї: фото
Юрій Семенюк 333
сьогодні 17:17 Кого б Ви хотіли бачити в суперниках збірної України на Євро-2020: опитування
Ігор Саджениця 1493
сьогодні 15:37 Мурашки по шкірі: боєць UFC Уолт Харріс написав зворушливий лист вбитій доньці
888
сьогодні 14:22 Епізод за участю Ферстаппена визнаний найкращим у Формулі-1 в 2019 році – відео
Юрій Семенюк 279
сьогодні 09:11 Як "Динамо" подарувало фанатам "Мальме" неймовірну казку в прощальному матчі Розенберга
Ігор Саджениця 700
Новини
Більше новин
Залиште відгук