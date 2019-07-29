Усик – Такам: став відомий гонорар українця за дебют в супертяжах

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Олександр Усик
Олександр Усик / Фото з відкритих джерел

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі українець Олександр Усик заробить 1,2 мільйона доларів за бій проти камерунця Карлоса Такама.

Про це повідомляє Sport Arena.

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Дебют Усика в суперважкому дивізіоні відбудеться 12 або 19 жовтня в Чикаго в мультифункціональної Wintrust Arena, яка була відкрита в 2017 році і вміщує 10 387 глядачів.

Що відомо про дебют Усика в суперважкій вазі

На початку травня Усик зазнав травми біцепса під час підготовки до дебютного в суперважкій вазі бою. Відтак, бій 25 травня з Карлосом Такамом не відбувся.

Після цього один з промоутерів Усика Олександр Красюк заявив, що в команді більше не розглядають Такама як кандидата на дебютний для українця бій у супертяжах.

Ситуацію начебто змінило те, що Олександр був призначений обов'язковим претендентом на чемпіонський бій у суперважкій вазі за пояс WBO.

Але співпромоутер Усика Едді Хірн з компанії Matchroom Boxing заявив, що Олександр перший бій у хевівейті проведе проти Такама, як і планувалося раніше.

Ясності щодо бою вимагав і сам Такам. За словами Карлоса, він все ще сподівається вийти в ринг з Усиком. Камерунець впевнений, що зможе перемогти українця.

Останній бій Олександр Усик провів в листопаді, нокаутувавши Тоні Белью. Після цього український боксер відмовився від усіх чемпіонських титулів.

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Теги: Спорт Новини Спорту Усик – Такам Олександр Усик Бокс
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