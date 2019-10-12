Усик – Візерспун: як завершиться дебютний бій українця у суперважкій вазі? Опитування

Олександр Усик 12-го жовтня дебютує у суперважкій вазі. Суперником українського боксера буде 38-річний американець Чазз Візерспун. Бій відбудеться у Чикаго.

До поєдинку Олександр підходить без поразок, маючи у своєму активі 16 перемог (12 нокаутом). У свою чергу Чазз відбоксував 38 поєдинків, програвши тільки три бої.

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Боксери вже пройшли всі офіційні заходи, зокрема дуель поглядів та процедуру зважування. Олександр Усик набрав сім кілограмів у порівнянні з попередніми поєдинками. Та американець на 12 кілограмів важчий за українця.



Усик – Візерспун: порівняльна інфографіка / 24 канал

Детальну інформацію про Чазза Візерспуна можна прочитати за цим посиланням.

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В Україні поєдинок покаже телеканал "Інтер". 13-го жовтня о 4:30 за київським часом на каналі вийде програма "Великий бокс". Поєдинок Усик – Візерспун розпочнеться приблизно о 05:30 за київським часом.