Усик – Візерспун: як завершиться дебютний бій українця у суперважкій вазі? Опитування

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Олександр Усик – Чазз Візерспун
Олександр Усик – Чазз Візерспун / boxingscene.com

Олександр Усик 12-го жовтня дебютує у суперважкій вазі. Суперником українського боксера буде 38-річний американець Чазз Візерспун. Бій відбудеться у Чикаго.

До поєдинку Олександр підходить без поразок, маючи у своєму активі 16 перемог (12 нокаутом). У свою чергу Чазз відбоксував 38 поєдинків, програвши тільки три бої.

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Боксери вже пройшли всі офіційні заходи, зокрема дуель поглядів та процедуру зважування. Олександр Усик набрав сім кілограмів у порівнянні з попередніми поєдинками. Та американець на 12 кілограмів важчий за українця.


Усик – Візерспун: порівняльна інфографіка / 24 канал

Детальну інформацію про Чазза Візерспуна можна прочитати за цим посиланням.

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В Україні поєдинок покаже телеканал "Інтер". 13-го жовтня о 4:30 за київським часом на каналі вийде програма "Великий бокс". Поєдинок Усик – Візерспун розпочнеться приблизно о 05:30 за київським часом.

 

 

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Бокс Усик – Візерспун Олександр Усик Новини Спорту Опитування 24
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