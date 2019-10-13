Усик бився проти Візерспуна у шортах з написом Сімферополь: фото
Олександр Усик вийшов на бій проти американця Чазза Візерспуна у біло-зелених шортах із символічними написами.
По боках шортів Усика були написи "Україна" й "Сімферополь". Крім того, біля напису "Сімферополь" був розміщений український прапор. Як відомо, Усик народився у Сімферополі.
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На поясі шортів великими літерами було зазначено ім'я дочки боксера – Ліза.
Як відомо, у бою між Олександром Усиком та Чаззом Візерспуном у суботу, 12 жовтня, була зафіксована дострокова перемога українця. Після сьомого раунду Візерспун відмовився продовжувати бій.
За сім раундів Візерспун завдав 208 ударів, з яких лише 21 був точним (10%). Натомість Усик його цілковито переважив, як і в кількості ударів, так і за точністю. Українець завдав 347 ударів, 139 з яких (40%) були точними.
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Після поєдинку Усик заявив, що між крузервейтом, де він був абсолютним чемпіоном, і хевівейтом є різниця. Втім, Олександр готовий до бою з топ-боксерами.