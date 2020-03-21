Усик хоче битися з найкращими боксерами суперважкої ваги – амбіційна заява українця

Український боксер суперважкої ваги Олександр Усик націлений на проведення поєдинків проти двох британських чемпіонів Ентоні Джошуа і Тайсона Ф'юрі.

За його словами, він сподівається отримати всі титули в дивізіоні.

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Я старанно працюю над завоюванням всіх титулів. Джошуа або Ф'юрі? Я хочу битися з обома. Останнє, про що я думав, це хто з ким буде битися. Ніяких прогнозів. Мені потрібно залишатися активним, продовжувати боксувати. Якщо ти ведеш себе пасивно – це погано, якщо активно – дуже добре. Це моє покликання,

– сказав Усик.

На даний момент Усик готується до бою з Дереком Чісорою, який стане другим його поєдинком в суперважкій вазі після переможного дебюту з Чаззом Візерспуном у жовтні минулого року. Однак, бій з американцем може бути відкладений до червня через коронавірус.

Ентоні Джошуа незабаром належить захист титулів у бою з болгарином Кубратом Пулєвим, але в разі перенесення цього поєдинку він може побитися і з Тайсоном Ф'юрі.

У той же час, на бій з Ф'юрі в даний момент претендує Деонтей Уайлдер, який раніше програв Циганському королю. Їх вже третій поєдинок запланований на 18 липня.

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