Усик хоче битися з найкращими боксерами суперважкої ваги – амбіційна заява українця
Український боксер суперважкої ваги Олександр Усик націлений на проведення поєдинків проти двох британських чемпіонів Ентоні Джошуа і Тайсона Ф'юрі.
За його словами, він сподівається отримати всі титули в дивізіоні.
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Я старанно працюю над завоюванням всіх титулів. Джошуа або Ф'юрі? Я хочу битися з обома. Останнє, про що я думав, це хто з ким буде битися. Ніяких прогнозів. Мені потрібно залишатися активним, продовжувати боксувати. Якщо ти ведеш себе пасивно – це погано, якщо активно – дуже добре. Це моє покликання,
– сказав Усик.
- На даний момент Усик готується до бою з Дереком Чісорою, який стане другим його поєдинком в суперважкій вазі після переможного дебюту з Чаззом Візерспуном у жовтні минулого року. Однак, бій з американцем може бути відкладений до червня через коронавірус.
- Ентоні Джошуа незабаром належить захист титулів у бою з болгарином Кубратом Пулєвим, але в разі перенесення цього поєдинку він може побитися і з Тайсоном Ф'юрі.
- У той же час, на бій з Ф'юрі в даний момент претендує Деонтей Уайлдер, який раніше програв Циганському королю. Їх вже третій поєдинок запланований на 18 липня.
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