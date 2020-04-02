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Усик і Баста поспілкувалися у прямому ефірі: відео

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Олександр Усик / facebook.com/Alexanderusyk

Непереможний український боксер Олександр Усик та російський співак Баста провели спільний прямий ефір в інстаграмі.

Баста попросив Усика пояснити мотивацію боксу, щоб зрозуміти та полюбити цей вид спорту.

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У відповідь Олександр заявив, що бокс відображає життя людей. "Життя нас іноді б'є, ставить на коліна. Але ми підіймаємося і йдемо далі", – сказав українець.

Також Усик заявив, що бокс корисний для підтримання здорового духу, але не для бійок.

"Ті люди, які хотіли когось колись побити і навчилися бити – вони не будуть їх бити, тому що сильна людина завжди буде вдавати із себе слабого. Тільки слабкі намагаються когось побити, чи дати здачу", – розповів Усик.

Водночас Баста підкреслив, що бокс – це складний вид спорту. Він також похвалив Усика за бій проти Мурата Гассієва, який відбувся у 2018 році.

Тоді українець переміг і став абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі.

Дивіться відео розмови Усика і Басти

Що відомо про Басту?Російський реп-виконавець, композитор, актор, сценарист, режисер і продюсер. Відомий під такими псевдонімами, як Ноггано і N1NT3ND0.

Справжнє ім'я Василь Михайлович Вакуленко. У 2018 році Міністерство культури України включило Басту в перелік осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Олександр Усик Спорт Бокс
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