Усик і Чісора вперше зустрілися та обмінялися гарячими заявами

Олександр Усик та його наступний суперник Дерек Чісора провели першу пресконференцію присвячену їх поєдинку. Зустріч бійців відбудеться 23 травня у Лондоні.

Усик розповів, що дуже радий повернутися у ринг і сподівається, що бій відбудеться попри пандемію коронавірусу. Попередній бій українець провів ще у жовтні 2019-го, здолавши Чазза Візерспуна.

"Чісора дуже великий хлопець, він дуже жорстко б'є людей. Але я буду до нього готуватися і підійду до поєдинку у своїй найкращій формі", – сказав Усик.

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Українець заявив, що не встиг відчути "смак" суперважкої ваги. Тому бій з Чісорою, за словами українця, буде викликом для нього.

Я до кінця ще не скуштував суперважку вагову категорію. Бій з Дереком Чісорою буде великим випробуванням для мене. Я буду дуже ретельно готуватися до нього, так само як я готуюся до всіх боїв,

– сказав українець.

Олександр переконаний, що Чісора більше не той боксер, який перед поєдинком організовує різні витівки.

"Я дивився його поєдинок, коли він бив Віталія Кличка по обличчю, а потім плювався водою у Володю. Я думаю, що він вже переріс ці пустощі і буде більш серйозно до всього ставитися. Думаю, що ми влаштуємо фанатам боксу гарне шоу, і люди порадіють, подивившись його", – додав Усик.

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Водночас Чісора подякував Усику, що він прийняв цей бій. "Він топ-боксер. Це буде хороший поєдинок", – заявив Дерек.

Британець впевнений, що Усик може здобути перемогу тільки нокаутом.

Ми активно готуємося до нього. Усик може перемогти, тільки якщо нокаутує мене. Він гарний у русі, може танцювати навколо мене 24 години, 7 днів на тиждень. Мені потрібно буде здійснити пару ударів, щоб уповільнити його,

– резюмував Чісора.

Хто такий Чісора?36-річний британський боксер. Чемпіон Великобританії та Європи за версією EBU. Дерек провів 41 бій та здобув 32 перемоги.



У 2012 році Чісора програв Віталію Кличку, у 2014 році – Тайсону Ф'юрі. В активі Дерека перемога над Карлосом Такамом, з яким мав зустрітися Усик.

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