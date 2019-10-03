Усик і Ломаченко відвідають бій Гвоздика проти Бетербієва

Українські боксери Олександр Усик та Василь Ломаченко відвідають титульний бій у напівважкій вазі між Олександром Гвоздиком та Артуром Бетербієвим. На кону двобою стоятимуть пояси WBC та IBF.

Усик, який 12 жовтня дебютує у суперважкій вазі боєм проти Тайрона Спонга, написав у своєму інстаграмі, що відвідає бій Гвоздика.

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"Скоро велика битва, я особисто буду підтримувати мого друга", – написав Олександр та опублікував трейлер бою Гвоздик – Бетербієв.

Василь Ломаченко також у своєму інстаграмі повідомив, що приїде на бій Гвоздика. "Два непереможних чемпіони, тільки один вийде з поясами. Пішли!!", – написав Ломаченко.

Бій Гвоздик – Бетербієв запланований на 18 жовтня і відбудеться у Філадельфії на арені Liacouras Center. Це об'єднавчий поєдинок, на кону якого стоятимуть пояси WBC (володіє Гвоздик) та IBF (володіє Бетербієв).

Гвоздик здобув пояс WBC 1 грудня минулого року, коли у Квебеку (Канада) нокаутував ветерана Адоніса Стівенсона. У ніч на 31 березня Олександр Гвоздик у Філадельфії провів свій перший захист титулу. Українець впевнено переміг француза Дуду Нгумбу.

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Бетербієв завоював титул IBF 11 листопада 2017 року. Він зустрівся з німцем Енріко Келлінгом у бою за вакантний титул чемпіона світу в напівважкій вазі за версією IBF. Росіянин здобув перемогу нокаутом у 12-му раунді.

Після цього росіянин провів два захисти свого поясу. У жовтні 2018 року він нокаутував британця Каллума Джонсона, а у травні 2019 технічним нокаутом здолав Радівое Калайджича.