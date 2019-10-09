Усик кинув виклик Уайлдеру: Він не виграє зі мною і раунду
Олександр Усик викликає на бій чемпіона WBC в суперважкій вазі Деонтея Уайлдера. Українець впевнений, що переможе американця.
Усик заявив, що не дозволить Уайлдеру перемогти в жодному раунді.
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Я викликаю Деонтея Уайлдера. Я буду боксувати з ним в його рідному місті. Він не виграє жодного раунду. Я – найкращий суперважковаговик світу,
– цитує Усика сторінка Boxing Hype в інстаграмі.
Раніше Олександр заявляв, що хоче боксувати зі всіма сильними боксерами, але Уайлдер – найбільш цікавий для нього суперник. За словами Усика, у Деонтей пояс WBC, який має зелений колір. "Зелений – мій улюблений колір", – сказав українець.
Що каже Уайлдер?
Чемпіон WBC в суперважкій вазі Деонтей Уайлдер заявляє, що Усик не несе для нього жодної загрози.
Олександр Усик не представляє для мене загрози. Він занадто малий. Він робить багато рухів і все таке, але це не турбує мене,
– сказав Уайлдер.
Наступний поєдинок Уайлдер повинен провести 23 листопада. Він зустрінеться з Луїсом Ортісом.
Чи реальний такий бій?
Наразі цей бій майже не має шансів відбутися з декількох причин. По-перше, Усик не дебютував у суперважкій вазі. 12-го жовтня українець проведе перший бій у новій вазі проти Чезза Візерспуна. Усик повинен яскраво виграти, щоб заявити про себе.
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По-друге, поєдинок на цей момент не тягне на рівень топ через доволі слабку медійну впізнаваність Олександра у США. По-третє, Усик та Уайлдер поки можуть зустрітися, якщо Деонтей вирішить провести добровільний захист титул WBC з українцем.
Відомий британський промоутер Едді Хірн, який є партнером Усика, відреагував на слова Деонтея про те, що американець легко розбереться з Олександром.
Він запропонував американцю зустрітися з Усиком, але скептично ставиться до того, що бій відбудеться найближчим часом.