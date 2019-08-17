Усик міг дебютувати у суперважкій вазі боєм проти росіянина

Український боксер Олександр Усик дебютує у суперважкій вазі 12 жовтня у Чикаго. Одним із його суперників міг бути росіянин Андрій Федосов.

Відповідну інформацію виданню Sky Sports заявив промоутер росіянина Метт Роуленд. Однак вони відмовилися від цього бою, адже росіянин зараз відновлюється після травми.

Однак представники росіянина не відкидають можливості в майбутньому провести бій проти Усика.

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Нагадаємо, наступний бій Олександра Усика відбудеться 12 жовтня на Wintrust Arena в Чикаго (США). Бій пройде в суперважкій вазі, в якій українець до цього ніколи не виступав. Раніше українець повинен був битися проти камерунця Карлоса Такама. Однак, у ЗМІ з'явилася інформація, що двобій під загрозою зриву. Ситуацію начебто змінило те, що Карлос Такам підписав контракт з промоутерською компанією Star Boxing.