Усик може дебютувати у суперважкій вазі проти іншого суперника

Дебютний бій у суперважкій вазі українець Олександр Усик може провести не проти Карлоса Такама, як планувалося. Британський промоутер Едді Хірн шукає іншого суперника для Такама.

Едді Хірн не хоче через травму Олександра Усика втрачати вечір боксу, запланований на 25 травня.

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Компанія Matchroom Boxing підписала контракт з DAZN за яким повинна організувати 32 вечори боксу в рік і промоутер не хоче втрачати заплановану дату, повідомляє Boxing Social.

По-перше, шоу буде перенесено з Оксон-Хілла в Лас-Вегас. По-друге, замість бою Усик – Такам головним поєдинком стане зустріч Девіна Хейні (21-0, 13 КО) з мексиканцем Антоніо Мораном (24-3, 17 КО). І, по-третє, Карлос Такам (36-5-1, 28 КО) може провести бій проти Майкла Хантера (16-1, 11 КО), який повинен був битися в андеркарді.

Таким чином, є ймовірність, що Такам не встигне підготуватися до поєдинку з українцем, який ймовірно відбудеться восени. Відтак, українцю доведеться шукати іншого суперника.

Усик повинен був дебютувати в супертяжах 25 травня в Оксон-Хіллі в поєдинку з Карлосом Такамом. Перемога в цьому поєдинку могла б дозволити українцю битися за титул WBO проти Ентоні Джошуа.

Однак у вівторок, 7-го травня, стало відомо, що Усик через травму не зможе боксувати, відтак бій перенесли. Промоутер Едді Хірн заявив, що українець пошкодив біцепс і повернеться у серпні-вересні.

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