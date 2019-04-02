Усик може зникнути з українського телебачення

Боксерські поєдинки Олександра Усика можуть припинити транслюватися на українському телебаченні.

Причина в тому, що українець підписав контракт зі стрімінговою платформою DAZN, а її партнером є співпромоутер Усика Едді Хірн.

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Таким чином, телеканал "Інтер", який транслює всі бої Усика, може позбутися прав на трансляції, повідомляє iSport.

Переговори з DAZN про трансляцію поєдинків Усика в Україні веде Setanta, яка хоче запустити в Україні канал і транслювати чемпіонати з футболу України, Бельгії та Англії, баскетбольну лігу НБА, хокейну лігу НХЛ, "Формулу-1", UFC, тенісні матчі ATP.

Наразі відомо, що телеканали "Футбол 1/2" не транслюватимуть чемпіонат Англії з наступного сезону. На цих каналах уже почали транслювати чемпіонат Бельгії.

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Свій наступний бій Усик проведе 18 травня в Чикаго. Він дебютує у суперважкій вазі в поєдинку з Карлосом Такамою.

Спорт 24 писав, 19 березня Всесвітня боксерська асоціація (WBA) зобов'язала Олександра Усика провести захист свого поясу проти росіянина Дениса Лебедєва (32-2, 23 КО). Усик у своєму Instagram оголосив про рішення відмовитися від поясу WBA.

Свій останній бій Усик провів проти Тоні Белью (30-3-1, 20 КО), відправивши суперника в нокаут у восьмому раунді. Таким чином українець захистив усі чемпіонські титули у важкій вазі.

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