Усик на тренуванні відтворив знамениту сцену з фільму "Роккі" зі Сталлоне: відео

Олександр Усик продовжує набирати форму перед наступним поєдинком. Олександр повинен повернутися у ринг у жовтні 2019 року.

Усик у своєму Instagram опублікував відео з тренування, яке він провів у США. Саме там українець готується до наступного поєдинку.

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Олександр відтворив знамениту сцену з фільму "Роккі", де Сільвестер Сталлоне бігає на пляжі разом зі своїм тренером.

Усик опублікував відео бігу під музику з фільму "Роккі".

Ім'я наступного суперника українця поки не відоме. Усик повинен був битися проти камерунця Карлоса Такама. Однак, у ЗМІ з'явилася інформація, що двобій під загрозою зриву .

Ситуацію начебто змінило те, що Карлос Такам підписав контракт з промоутерською компанією Star Boxing.

Останній бій Олександр Усик провів в листопаді, нокаутувавши Тоні Белью. Після цього український боксер відмовився від усіх чемпіонських титулів.