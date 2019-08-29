Усик отримав дебютного суперника у суперважкій вазі

Промоутер Олександра Усика Едді Хірн підтвердив, що український боксер отримав суперника на дебютний у суперважкій вазі бій. Хірн поки не називає ім'я суперника Усика, але ЗМІ пишуть про Тайрона Спонга.

В андеркарті поєдинку українського боксера виступлять росіяни Дмитро Бівол та Мурат Гассієв.

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Ми домовилися щодо опонента Усика. Зробимо анонс сьогодні або в п'ятницю. Дмитро Бівол і Мурат Гассієв битимуться в андеркарті,

– сказав Хірн.

Усик дебютує в суперважкій вазі 12 жовтня на Wintrust Arena в Чикаго (США).

Інсайдер The Athletic Майк Коппінжер повідомив, що Усик може дебютувати в суперважкій вазі боєм з Тайроном Спонгом.

Sources: Tyrone Spong is on a short list of heavyweights being considered for Aleksandr Usyk’s debut Oct. 12 in Chicago. Bryant Jennings has also been considered. As reported, Andrey Fedosov was offered fight, but is no longer an option. Expect an announcement as soon as Friday — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) 28 августа 2019 г.

Тайрон Спонг – нідерландський боксер, професійний кікбоксер і боєць змішаного стилю суринамського походження, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях.

Він колишній чемпіон з кікбоксингу Glory 9 (2013), і чемпіон світу з тайського боксу W.F.C.A. (2007-2008) в першій важкій вазі (до 95 кг).

У професійному боксі 33-річний Спонг провів 13 поєдинків й усі виграв (12 нокаутом).