Усик отримав дебютного суперника у суперважкій вазі

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Олександр Усик
Олександр Усик / Фото з відкритих джерел

Промоутер Олександра Усика Едді Хірн підтвердив, що український боксер отримав суперника на дебютний у суперважкій вазі бій. Хірн поки не називає ім'я суперника Усика, але ЗМІ пишуть про Тайрона Спонга.

В андеркарті поєдинку українського боксера виступлять росіяни Дмитро Бівол та Мурат Гассієв.

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Ми домовилися щодо опонента Усика. Зробимо анонс сьогодні або в п'ятницю. Дмитро Бівол і Мурат Гассієв битимуться в андеркарті,
– сказав Хірн.

Усик дебютує в суперважкій вазі 12 жовтня на Wintrust Arena в Чикаго (США).

Інсайдер The Athletic Майк Коппінжер повідомив, що Усик може дебютувати в суперважкій вазі боєм з Тайроном Спонгом.

Тайрон Спонг – нідерландський боксер, професійний кікбоксер і боєць змішаного стилю суринамського походження, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях.

Він колишній чемпіон з кікбоксингу Glory 9 (2013), і чемпіон світу з тайського боксу W.F.C.A. (2007-2008) в першій важкій вазі (до 95 кг).

У професійному боксі 33-річний Спонг провів 13 поєдинків й усі виграв (12 нокаутом).

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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Олександр Усик
Джерело: Boxing news 24
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