Усик отримав дебютного суперника у суперважкій вазі
Промоутер Олександра Усика Едді Хірн підтвердив, що український боксер отримав суперника на дебютний у суперважкій вазі бій. Хірн поки не називає ім'я суперника Усика, але ЗМІ пишуть про Тайрона Спонга.
В андеркарті поєдинку українського боксера виступлять росіяни Дмитро Бівол та Мурат Гассієв.
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Ми домовилися щодо опонента Усика. Зробимо анонс сьогодні або в п'ятницю. Дмитро Бівол і Мурат Гассієв битимуться в андеркарті,
– сказав Хірн.
Усик дебютує в суперважкій вазі 12 жовтня на Wintrust Arena в Чикаго (США).
Інсайдер The Athletic Майк Коппінжер повідомив, що Усик може дебютувати в суперважкій вазі боєм з Тайроном Спонгом.
Тайрон Спонг – нідерландський боксер, професійний кікбоксер і боєць змішаного стилю суринамського походження, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях.
Він колишній чемпіон з кікбоксингу Glory 9 (2013), і чемпіон світу з тайського боксу W.F.C.A. (2007-2008) в першій важкій вазі (до 95 кг).
У професійному боксі 33-річний Спонг провів 13 поєдинків й усі виграв (12 нокаутом).