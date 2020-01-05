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Усик переможе Джошуа, – експерти ESPN

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Олександр Усик / Getty Images

Експерти телеканалу ESPN Марк Крігель і Тімоті Бредлі припускають, що у 2020 році Олександр Усик переможе Ентоні Джошуа. Вони вважають, що зустріч боксерів відбудеться у другій половині 2020 року.

На думку експертів, Джошуа спершу проведе захист титулу IBF проти Кубрата Пулєва. У разі перемоги британець зустрінеться з Усиком.

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Усик візьме два з чотирьох титулів. Він поб'є Джошуа в другій половині 2020 року. Спершу Джошуа переможе Пулєва і захистить титул за версією IBF, потім битиметься з Усиком і програє йому. Ви і самі все бачили в другому протистоянні між Джошуа та Енді Руїсом. Нехай британець і може перебоксувати мексиканця, але Усика йому не перебоксувати,
– цитує Крігеля vRINGe.

З колегою по ESPN солідарний Бредлі, який вважає, що Джошуа зможе перемогти Пулєва, але програє Усику.

Думаю, що у 2020 році Джошуа втратить титули. Кому саме? Усику! Адже той – його обов'язковий претендент за лінії WBO. Солідарний, Джошуа переможе Пулєва, а потім буде перебоксований Усиком. У цьому питанні я з тобою повністю згоден. Теж вважаю, що Джошуа втратить титули в цьому році,
– резюмував Бредлі.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Бокс Олександр Усик Ентоні Джошуа
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