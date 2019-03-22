Усик домовився про поєдинок з камерунським боксером у суперважкій вазі

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Олександр Усик
Олександр Усик / Фото з відкритих джерел

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) домовився про бій з камерунцем Карлосом Такамою (36-5-1, 28 КО).

Бій відбудеться 18 травня в Чикаго. Для українця це буде дебют у надважкій вазі. Про це повідомляє в своєму Twitter журналіст The Ring Майк Коппінджер.

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Коппінджер назвав Такама ідеальним суперником для дебюту Усика у суперважкій ваговій категорії. На рахунку 38-річного француза 42 бої, в яких він здобув 36 перемог (28 дострокових), одну нічию та п’ять разів програвав (тричі достроково). У тому числі і Повєткіну – у жовтні 2014 року.

Взагалі Такам поступався фактично в усіх поєдинках з серйозними суперниками, коли отримував право боротися за титул. Так, у 2016-му він не зміг перебоксувати Джозефа Паркера, у 2017-му Такама нокаутував Ентоні Джошуа (саме тоді француз міг стати чемпіоном світу), а влітку минулого року його "вирубив" Дерек Чісора.

Спорт 24 писав, що журналіст ESPN Ден Рафаель також повідомив, що найбільш вірогідним суперником Усика для дебюту в суперважкій вазі є Карлос Такам.

У вівторок, 19 березня, Всесвітня боксерська асоціація (WBA) зобов'язала Олександра Усика провести захист свого поясу проти росіянина Дениса Лебедєва (32-2, 23 КО).

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Свій останній бій Усик провів проти Тоні Белью (30-3-1, 20 КО), відправивши суперника в нокаут у восьмому раунді. Таким чином українець захистив усі чемпіонські титули у важкій вазі.

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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Олександр Усик
Джерело: 24 Канал
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