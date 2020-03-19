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Усик повторив ефектний трюк Ломаченка з монетами: відео

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Олександр Усик / instagram.com/usykaa

Олександр Усик не гає час під час карантину, а продовжує готуватися до другого поєдинку в суперважкій вазі. Український боксер похвалився неймовірною спритністю рук.

У своєму інстаграмі непереможний 33-річний спортсмен опублікував відео відомого трюку з монетами. Свого часу цей трюк запустив інший український боксер – Василь Ломаченко.

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Усик підкинув чотири монети та по черзі спіймав кожну. 

Дивіться відео трюку Усика

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

️Training moments #usykchisora #trainingcamp #ukraine

Допис, поширений Usyk Aleksandr (@usykaa)

Хто краще впорався з трюком, Ломаченко, чи Усик – вирішувати вам. Василя також ефектно вдалося спіймати всі монети.

Дивіться відео з Ломаченком

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Допис, поширений LOMA (@lomachenkovasiliy)

Що відомо про наступний бій Усика?

23 травня у Лондоні Усик повинен провести бій проти британця Дерека Чісори. Зустріч боксерів відбудеться на O2 арені.

Боксери провели пресконференцію, яка була присвячена їх поєдинку. На ній спортсмени вперше зійшлися у традиційній дуелі поглядів.

Існує ризик, що бій буде перенесено на літо 2020 року. Глава Matchroom Boxing Едді Хірн, який організовує бій, заявив, що через епідемію коронавірусу можуть бути скасовані вечори боксу, заплановані на травень у Великобританії.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Олександр Усик Спорт Бокс
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