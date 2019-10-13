Усик прокоментував перемогу у дебютному поєдинку у суперважкій вазі

Олександр Усик здобув дострокову перемогу у дебютному бою у суперважкій вазі. Після бою він прокоментував її.

Як це було: Олександр Усик здобув дострокову перемогу в бою проти Чазза Візерспуна

"Я дуже довго цього чекав. Особливо нервувався через те, що змінився опонент. Я помолився Богу, попросив допомоги", – заявив одразу після бою Усик.

Він також відзначив, що різниця між важкою та суперважкою вагою таки є. Хоча для нього у першому бою вона була не значна.

Щодо самого бою проти Візерспуна, то Усик заявив, що була настанова тренера – боксувати, "і коли прийде час – використати можливість".

Це варто побачити: Олександр Усик – Чазз Візерспун: відео бою

Я не знаю, чи цей бій може доказати, що я готовий боксувати проти Ентоні Джошуа чи Енді Руїса. Я просто хочу з ними боксувати. Якщо мені його дадуть, я обов’язково буду битися", – підсумував Усик.