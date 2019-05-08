Усик прокоментував травму перед боєм з Такамом: відео

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Олександр Усик
Олександр Усик

Чемпіон WBC, WBO та IBF у першій важкій вазі Олександр Усик прокоментував отриману травму перед дебютом у суперважкій вазі проти Карлоса Такама.

Олександр Усик на своїй сторінці в Instagram виклав відео. На ньому він подякував усім за підтримку. А також підтвердив інформацію про отриману травму та відкладення бою проти Карлоса Такама.

До слова: Стали відомі терміни відновлення Усика після травми

"Вітаю, дорогі друзі! Погані новини, дебют в суперважкій вазі 25 травня скасований. Я отримав травму. Вибачте за очікування, ми повернемося сильніше. На все воля Божа. Слава Богу за все. Зберігайте гарний настрій! Всім удачі", – заявив Усик.

На відео боксер тримає схрещені попереду руки. Однак він не рухає лівою рукою. У нього травма біцепса, яка і завадила бою проти Карлоса Такама. А саме відео записано на фоні Дніпра та Києво-печерської лаври.

 

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Теги: Спорт Бокс Новини Спорту Олександр Усик Усик – Такам
Джерело: 24 канал
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