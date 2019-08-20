Усик розпочав спаринги перед дебютом в суперважкій вазі: відео

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Олександр Усик
Олександр Усик / Lomus Official

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) почав спаринги перед дебютним поєдинком в суперважкому дивізіоні.

Зараз Усик готується до свого дебюту в суперважкій вазі, який відбудеться 12 жовтня. Однак, ім'я суперника поки не відомо.

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Тренування Усика в Лос-Анджелесі відвідав інший український чемпіон Олександр Гвоздик (17-0, 14 КО).


Українець повинен був битися проти камерунця Карлоса Такама. Однак, у ЗМІ з'явилася інформація, що двобій під загрозою зриву. Ситуацію начебто змінило те, що Карлос Такам підписав контракт з промоутерською компанією Star Boxing.

Останній бій Олександр Усик провів в листопаді, нокаутувавши Тоні Белью. Після цього український боксер відмовився від усіх чемпіонських титулів.

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Теги: Спорт Новини Спорту Олександр Усик Усик – Такам Бокс
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