Усик та Візерспун зустрілися поглядами перед боєм: відео
Українець Олександр Усик дебютує у суперважкій вазі боєм проти американця Чазза Візерспуна в ніч з 12 на 13 жовтня у Чикаго.
Перед боєм боксери провели традиційну дуель поглядів. В кінці Усик кумедно показав самурая.
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Усик – Візерспун дуель поглядів: дивіться відео
Спочатку Усик мав дебютувати у суперважкій вазі 25 травня, а суперником мав бути Карлос Такам. Не склалося. Українець отримав травму, бій відклали, а згодом і суперник відмовився від бою.
Після цього домовилися з голландцем Тайроном Спонгом. Потужний проспект, який був хорошим кандидатом для дебютного бою. Але й тут невдача. За чотири дні до бою Спонга звинуватили у вживанні допінгу. Бій опинився на межі зриву, а згодом його скасували. Але терміново найшли і йому заміну – американця Чазза Візерспуна.
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