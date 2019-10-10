Усик та Візерспун зустрілися поглядами перед боєм: відео

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Олександр Усик
Олександр Усик / twitter.com/matchroomboxing

Українець Олександр Усик дебютує у суперважкій вазі боєм проти американця Чазза Візерспуна в ніч з 12 на 13 жовтня у Чикаго.

Перед боєм боксери провели традиційну дуель поглядів. В кінці Усик кумедно показав самурая.

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Усик – Візерспун дуель поглядів: дивіться відео

Спочатку Усик мав дебютувати у суперважкій вазі 25 травня, а суперником мав бути Карлос Такам. Не склалося. Українець отримав травму, бій відклали, а згодом і суперник відмовився від бою.

Після цього домовилися з голландцем Тайроном Спонгом. Потужний проспект, який був хорошим кандидатом для дебютного бою. Але й тут невдача. За чотири дні до бою Спонга звинуватили у вживанні допінгу. Бій опинився на межі зриву, а згодом його скасували. Але терміново найшли і йому заміну – американця Чазза Візерспуна.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Бокс Усик – Візерспун Олександр Усик Новини Спорту
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