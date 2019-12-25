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Усик відібрав у журналістів мікрофони та пожонглював ними: відео

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Олександр Усик / Фото з відкритих джерел

Український супертяж Олександр Усик (17-0, 13 КО) показав, як він жонглює елементами мікрофонів різних ЗМІ під час тренування.

Відповідне відео спортсмен опублікував в Instagram.

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‍♂ @boxraw #undisputed17

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

Співпромоутер Усика Едді Хірн розповів, що наступний бій українець проведе навесні 2020 року проти Дерека Чісори.

Після цього поєдинку боксер начебто битиметься з переможцем пари Ентоні Джошуа – Кубрат Пулєв. Хірн заявив, що бій може відбутися у березні в Англії.

Втім, промоутер Олександр Красюк закликав не вірити цій інформації та не робити поспішних висновків.

Свій останні бій українець провів у жовтні. Усик дебютував в супертяжах з перемоги над Чаззом Візерспуном після семи раундів. Натомість Чісора 26 жовтня за підсумками 4 раундів переміг Прайса.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Бокс Олександр Усик
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