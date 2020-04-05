Усик відповів на образливий коментар: Ти боягуз, який ніколи при зустрічі такого не скаже

Олександр Усик отримав образливий коментар під час своєї трансляції в інстаграмі. Український боксер звернувся до підписника, розкритикувавши того.

33-річний Усик назвав боягузом підписника, який написав образливі слова на його адресу.

Читайте також Ломаченку дісталося від підписника – Усик відразу став на захист: відео

"Дивіться, прописали. Молодець, ти, який пишеш мені, знаєш, що ти написав. Перше слово "просто". Це написала відстань. Це написав інтернет. Друже, ти зараз бачиш мене, а я тебе – ні.

Я кажу тобі, що ти боягуз, який ніколи в житті при зустрічі тет-а-тет такого не скаже. Ти будеш стояти на відстані і чекати своєї черги, щоб сфотографуватися", – цитує Олександра Fightnews.info.

Він додав, що коментарі такого роду роблять його тільки сильнішим. "Я тобі дякую. Насправді спасибі тобі дуже велике".

Разом з тим. Усик запропонував підписнику поговорити в прямому ефірі.

"Давай, кидай заявку, ми поговоримо з тобою. Ось бачиш, ти навіть не кидаєш заявку, тому що ти боягуз. Дякую тобі", – резюмував Усик.

Наразі Усик перебуває в Києві. Український боксер продовжує готуватися до поєдинку з Дереком Чісорою.

Бій спортсменів мав відбутися 23-го травня у Лондоні, однак перенесений через пандемію COVID-19.

Попередній бій Олександр провів у жовтні 2019-го. У США Усик технічним нокаутом переміг Чазза Візерспуна.

Найцікавіші новини спорту – підписуйтеся на наш Twitter та Telegram.