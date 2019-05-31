Усик відвідав зважування перед боєм Джошуа і Руїса: кумедне фото

22 Читать новость на русском
Олександр Усик
Олександр Усик / Фото з відкритих джерел

Чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBO, WBC і IBF Олександр Усик (16-0, 12 КО) прилетів до Нью-Йорку.

Усик відвідав зважування перед боєм Ентоні Джошуа і Енді Руїса в Нью-Йорку.

Читайте також: Стало відомо, коли Усик проведе наступний бій

На офіційному зважуванні були присутні всі клієнти Matchroom Boxing – промоутерської компанії Едді Хірна.

Таким чином, швидше за все, Олександр буде гостем на цьому поєдинку. Раніше Хірн повідомляв, що Усик буде претендентом на бій з Джошуа після Руїса.

Бій Джошуа – Руїс пройде в ніч з 1-го на 2 червня в Нью-Йорку на Madison Square Garden. Орієнтовний початок зустрічі о 06:00 за Києвом.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Перше засідання РНБО: що обговорили і про що домовилися
сьогодні
5038
Теги: Спорт Бокс Олександр Усик Новини Спорту
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Він любить свою країну, справжній українець, – гравець "Зеніту" про Ракіцького
сьогодні 18:47 Він любить свою країну, справжній українець, – гравець "Зеніту" про Ракіцького
1386
Як і коли українські клуби стартуватимуть у Лізі чемпіонів та Лізі Європи: дати
сьогодні 14:57 Як і коли українські клуби стартуватимуть у Лізі чемпіонів та Лізі Європи: дати
5487
Юлія Левченко стала другою на етапі Діамантової ліги
30 травня 23:59 Юлія Левченко стала другою на етапі Діамантової ліги
316
Україна – Нігерія: нічия вивела українців у плей-офф ЧС з футболу U-20 з першого місця
30 травня 23:58 Україна – Нігерія: нічия вивела українців у плей-офф ЧС з футболу U-20 з першого місця
1300
Норвежець Ерлінг Холанд забив 9 голів у матчі чемпіонату світу з футболу U-20: відео
30 травня 22:08 Норвежець Ерлінг Холанд забив 9 голів у матчі чемпіонату світу з футболу U-20: відео
1246
Новини
Більше новин
Залиште відгук