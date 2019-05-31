Усик відвідав зважування перед боєм Джошуа і Руїса: кумедне фото

Чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBO, WBC і IBF Олександр Усик (16-0, 12 КО) прилетів до Нью-Йорку.

Усик відвідав зважування перед боєм Ентоні Джошуа і Енді Руїса в Нью-Йорку.

Читайте також: Стало відомо, коли Усик проведе наступний бій

На офіційному зважуванні були присутні всі клієнти Matchroom Boxing – промоутерської компанії Едді Хірна.

Таким чином, швидше за все, Олександр буде гостем на цьому поєдинку. Раніше Хірн повідомляв, що Усик буде претендентом на бій з Джошуа після Руїса.

Бій Джошуа – Руїс пройде в ніч з 1-го на 2 червня в Нью-Йорку на Madison Square Garden. Орієнтовний початок зустрічі о 06:00 за Києвом.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram