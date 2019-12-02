Усик вийшов на ринг до росіянина Беспутіна після його переможного бою: відео

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Олександр Усик / twitter/SkySportsBoxing

У Монако пройшов вечір професійного боксу, головною подією якого став бій росіян Олександра Беспутіна і Раджаба Бутаєва за пояс WBA в напівсередній вазі.

Поєдинок тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Беспутіна одноголосним рішенням суддів з однаковим рахунком 116:112.

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Беспутін відразу після бою закричав: "Усик, ти де?". Український боксер вийшов на ринг.

Вся справа в тому, що Беспутін і Усик – клієнти одного і того ж менеджера, латвійця Егіса Клімаса. До його підопічних можна віднести також Сергія Ковальова і Василя Ломаченка.

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Нагадаємо, в останньому бою Олександр Усик рішенням суддів переміг американця Чазза Візерспуна в дебютному поєдинку в суперважкій вазі. Далі Усик може битися з Дереком Чісорою або переможцем чемпіонського бою між Ентоні Джошуа і Енді Руїсом.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Бокс Олександр Усик Новини Спорту
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