Нереалізований баскетболіст: хто такий Чазз Візерспун – новий суперник Усика

Олександру Усику за короткий проміжок часу доводиться готуватися до трьох різних супеників. Спершу в українця зірвався бій з Карлосом Такамом й Олександр отримав у суперники Тайрона Спонга. Здавалося, що цьому поєдинку нічого не загрожує, однак нідерландець провалив допінг-тест. За чотири дні до дебюту в супертяжах Усик отримав третього суперника. Бог любить трійцю?

Чазз Візерспун. Коротка біографія

Народився 16 вересня 1981 року у Філадельфії (США).

Зріст 193 сантиметри.

Робоча рука – права.

Кількість боїв – 38. 35 перемог (29 нокаутом), 3 поразки.

Прізвисько – "Джентльмен".

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Любительська кар’єра

Візерспун розпочав любительську кар'єру на другому курсі коледжу й тільки два роки бився на аматорському рівні. Спочатку він планував грати в професійний баскетбол. Однак після того, як він не зміг отримати контракт з командою НБА, перемкнувся на бокс.

У 2004 році він фінішував на чемпіонаті США в суперважкій вазі (до 91 кг) на другому місці, але не зміг претендувати на Олімпіаду, тому що програв Девіну Варгасу. Все ж на Олімпіаду Чазз поїхав, але запасним боксером.

Візерспун виграв чемпіонат штату Пенсільванія, "Золоті рукавички". Його аматорський рекорд становить 32 поєдинки, 26 перемог і 6 поразок.

Кар’єра професіонала

Чазз на прізвисько "джентльмен" став професіоналом у 2004 році й був непереможним у перших 23 професійних боях, 15 з них виграв нокаутом.

На професійному ринзі Чазз провів тільки три поєдинки з топ-боксерами й всі програв. Зокрема, американець бився з Крісом Арреолою, Тоні Томпсоном та Сетом Мітчеллом. Перші двоє українським вболівальникам відомі, оскільки билися проти братів Кличків.

Бій з Арреолою

У червні 2008 року відбувся бій двох на той час непереможених боксерів. У кінці 3-го раунду Арреола, який свого часу програв Віталію Кличку, викинув декілька хуків у голову Чазза. Потім він пробив правий боковий у щелепу. Візерспун впав одночасно з гонгом.

Чазз піднявся на рахунок "7" і суддя запропонував йому відійти від канатів, щоб переконатися у його дієздатності. У цей момент тренер Візерспун виявився у рингу.

Команда Арреоли й він сам звернули увагу рефері на цей факт, адже рефері стояв до кута Чазза спиною. У цей момент гонг пролунав 2-й раз. Через декілька секунд рефері дискваліфікував Візерспуна.

Відео бою Візерспун – Арреола

Після першої поразки Візерспун нокаутував у 8-му раунді Адама Річардса й переміг ще у двох рейтингових боях. У кінці 2009 року на нього чекало чергове випробування в обличчі Тоні Томпсона, який був двічі битий Володимиром Кличком. Легендарному американцю Чазз програв нокаутом у 9-у раунді.

Після двох поразок Чазз переміг Лівіна Кастільо, Алексіса Меджаса, Ті Кобба і Девіда Салцеберрі.

Бій з Мітчеллом

У квітні 2012 року Візерспун зустрівся з третім серйозним суперником – непереможеним земляком Сетом Мітчеллом. Бій був за вакантний титул чемпіона світу за версією WBO NABO.

Бій почався активно. З другої половини першого раунду Візерспун почав сильно атакувати Мітчелла, і виглядав впевненіше. У другому раунді Мітчелл почав більше атакувати, і взяв раунд.

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На початку 3-го раунду в ближньому бою Візерспун пропустив лівий хук і впав. Він піднявся на рахунок "6". Мітчелл кинувся добивати суперника.

Весь раунд Мітчелл бив Візерспуна. За 30 секунд до закінчення раунду, рефері відрахував Візерспуну стоячий нокдаун. Дивлячись в очі Візерспуну, рефері вирішив припинити поєдинок. Мітчелл переміг технічним нокаутом і завоював свій перший титул.

Цей поєдинок був однією з головних подій року і транслювався по HBO.

Відео бою Мітчелл – Візерспун

Прогноз

Добре це, чи погано, що в Усика часто змінюються суперники – покаже тільки бій. Для глядачів не так важливо, хто суперник Олександра. Важливо те, що українець нарешті дебютує в суперважкій вазі. Очевидно, що першим суперником Олександра не міг бути топ-боксер. До умовного Джошуа, Ф’юрі чи Уайлдера доведеться пройти декілька посередніх поєдинків.

Позитивним моментом є те, що Візерспун досвідчений боксер, який просякнутий поєдинками у хевівейті. Окрім того, Чазз габаритний боксер. Він дасть відповідь на запитання, як Усик виглядає проти більших опонентів.

Олександр переможе завдяки декільком аспектам: швидкість, техніка, молодість і голод. Усик засумував за боксом і Візерспуну буде вкрай важко протистояти зарядженому на бій українцю. Глядачі можуть спокійно очікувати на видовищний бій, який завершиться нокаутом на користь Усика.