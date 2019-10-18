Букмекери оцінили шанси Усика проти Уайлдера, Джошуа, Ф'юрі та Руїса

Олександр Усик став абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі. Тепер український боксер розпочав шлях до завоювання звання абсолютного чемпіона в суперважкій вазі. Прогнози на наступні бої Усика – читайте на спорт 24.

Олександр Усик – статистика боксера: 17 боїв (17 перемог, 13 нокаутом)

Головними зірками суперважкої ваги є чемпіон за версією WBC Деонтей Уайлдер, британці Тайсон Ф'юрі й Ентоні Джошуа та чемпіон за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Енді Руїс.

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Що відомо про дебют Усика в суперважкій вазі?У ніч на 13 жовтня Усик у Чикаго (США) переміг Чазза Візерспуна. Українець здолав американця, оскільки той не зміг продовжити бій після семи раундів.



Після поєдинку Усик заявив, що між крузервейтом, де він був абсолютним чемпіоном, і хевівейтом є різниця. Втім, Олександр готовий до бою з топ-боксерами.

Раніше Олександр заявляв, що хоче боксувати зі всіма сильними боксерами, але Уайлдер – найбільш цікавий для нього суперник.

Та, на думку букмекерів, в Олександра мало шансів перемогти непереможного американського боксера. Фахівці betfair пропонують коефіцієнт 2,25 на те, що Усик переможе Уайлдера. Коефіцієнт 1,55 на те, що американець здолає Усика.

Як відомо, Усик – обов'язковий претендент на титул WBO й повинен зустрітися з переможцем бою Енді Руїс – Ентоні Джошуа.

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Що відомо про бій Руїс – Джошуа?Реванш Руїс – Джошуа офіційно відбудеться 7 грудня в Саудівській Аравії на арені в Ер-Ріяді. Проти Руїса Джошуа бився 2-го червня. Ентоні чотири рази побував в нокдауні й рефері вирішив зупинити бій у сьомому раунді.

Більше шансів, на думку букмекерів betfair, що Усик переможе Руїса. Звитягу українського супертяжа експерти компанії оцінюють коефіцієнтом 1,34. А ось коефіцієнт на те, що мексиканець поб'є українця – 3.

Куди менше шансів в Олександра, на думку букмекерів, здолати Ентоні Джошуа. Фахівці betfair дають на перемогу українця коефіцієнт 2,5. На звитягу британця експерти пропонують коефіцієнт 1,48.

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Фахівці Pari Match також вважають фаворитом потенційного бою Джошуа – Усик британського боксера. Його перемогу вони оцінили коефіцієнтом 1,20. А ось на перемогу українця коефіцієнт 4,60.

Найбільше шансів, на думку букмекерів, перемогти Олександра Усика має Тайсон Ф'юрі. Експерти betfair пропонують на перемогу британця коефіцієнт 1,44. Звитяга Олександра Усика – коефіцієнт 2,6.