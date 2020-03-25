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Усик запустив новий челендж під час карантину: відео

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Олександр Усик / Getty Images

Український супертяж Олександр Усик (17-0, 13 КО) запропонував своїм фанатам не нудьгувати під час карантину і запустив новий челендж у своєму Instagram.

Він запропонував урізноманітнити період карантину і перевірити свої фізичні можливості, а також побажав усім міцного здоров’я.

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"Спробуйте зловити монети або інші предмети, креативно жонглювати чи, може, інший подібний метод вправ", – звернувся до українців боксер.

Відео треба залити на свою сторінку, поставивши хештег #UsykChallenge. Найбільш кумедні і креативні епізоди українець опублікує у себе в сторіс.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

?Друзья! Давайте разнообразим период карантина и проверим свои физические возможности! Попробуйте словить монеты или другие предметы, креативно жонглировать или может другой подобный метод упражнений! ️Отмечайте мой аккаунт с хэш-тэгом #UsykChallenge Самые забавные и креативные варианты будут опубликованы у меня в сторис! ️Желаю Всем крепкого здоровья в этот непростой период! @boxraw #Undisputed17 ⠀ ?Friends! Let's a little moving in the quarantine period and check our physical ability! Try catching coins or other items, creative juggling, or maybe another similar exercises method! Tag my account with the hash-tag #UsykChallenge The most fun and creative options will be published in my stories! I wish you all Best of Health during in this difficult time! @boxraw #Undisputed17

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

  • Усик готується до бою з Дереком Чісорою, який стане другим його поєдинком в суперважкій вазі після переможного дебюту з Чаззом Візерспуном у жовтні минулого року. Однак, бій з американцем відкладений на невизначений термін через пандемію коронавірусу.
  • Ентоні Джошуа незабаром належить захист титулів у бою з болгарином Кубратом Пулєвим, але в разі перенесення цього поєдинку він може побитися і з Тайсоном Ф'юрі.
  • У той же час, на бій з Ф'юрі в даний момент претендує Деонтей Уайлдер. Їх вже третій поєдинок запланований на 18 липня.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Олександр Усик Бокс Спорт
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