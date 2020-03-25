Усик запустив новий челендж під час карантину: відео

Український супертяж Олександр Усик (17-0, 13 КО) запропонував своїм фанатам не нудьгувати під час карантину і запустив новий челендж у своєму Instagram.

Він запропонував урізноманітнити період карантину і перевірити свої фізичні можливості, а також побажав усім міцного здоров’я.

Дивіться також Усик обійшов Уайлдера і потрапив у топ-3 авторитетного рейтингу

"Спробуйте зловити монети або інші предмети, креативно жонглювати чи, може, інший подібний метод вправ", – звернувся до українців боксер.

Відео треба залити на свою сторінку, поставивши хештег #UsykChallenge. Найбільш кумедні і креативні епізоди українець опублікує у себе в сторіс.

Усик готується до бою з Дереком Чісорою, який стане другим його поєдинком в суперважкій вазі після переможного дебюту з Чаззом Візерспуном у жовтні минулого року. Однак, бій з американцем відкладений на невизначений термін через пандемію коронавірусу.

Ентоні Джошуа незабаром належить захист титулів у бою з болгарином Кубратом Пулєвим, але в разі перенесення цього поєдинку він може побитися і з Тайсоном Ф'юрі.

У той же час, на бій з Ф'юрі в даний момент претендує Деонтей Уайлдер. Їх вже третій поєдинок запланований на 18 липня.

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24.