Усик заробив рекордний гонорар в своєму останньому бою: названо суму

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Олександр Усик – Тоні Белью
Олександр Усик – Тоні Белью / Getty Images

Український боксер Олександр Усик в поєдинку проти Тоні Белью заробив рекордний гонорар у своїй професійній боксерській кар'єрі.

Про це повідомляє Sport Arena.

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У контракті на бій значилася гарантована сума призових, а також відсоток від продажу платної трансляції поєдинку на території Великобританії. В результаті сумарно гонорар Усика склав близько 2,5 мільйонів євро.

Бій Олександр Усик – Тоні Белью пройшов 10 листопада в Манчестері. На кону поєдинку стояло звання абсолютного чемпіона світу в крузервейті – переможцю діставалися всі чотири чемпіонські пояси провідних світових боксерських організацій – WBC, IBF, WBA і WBO. Українець переміг 35-річного британця нокаутом у 8-му раунді, хоча на момент зупинки бою програвав за очками (65:68, 66:67, 67:67).

Як відомо, Олександр Усик розпочав в США підготовку до свого дебютного бою в суперважкій дивізіоні. Суперником Усика стане Карлос Такам (36-5-1, 28 КО), бій з яким повинен був відбутися ще в травні.

Спорт 24 писав, що поєдинок відбудеться 12 жовтня. Також відомо, що бій Усик – Такам відбудеться в Чикаго на арені Wintrust Arena

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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Олександр Усик Усик – Белью
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