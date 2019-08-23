Усик заткнув російського провокатора, який вирішив пожартувати над Днем прапора України

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Олександр Усик
Олександр Усик / Фото з відкритих джерел

Колишній абсолютний чемпіон світу Олександр Усик (16-0, 12 КО) привітав співвітчизників з Днем державного прапора України.

Однак в коментарях під записом Усика один з користувачів вирішив зачепити олімпійського чемпіона.

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"З днем якого прапора, Саня? RU??" – запитав підписник. У свою чергу, українець не залишив це питання без реакції. "У вашому випадку, з прапором ЛГБТ", – написав у відповідь Усик.

Зараз Усик готується до свого дебюту в суперважкій вазі, який відбудеться 12 жовтня. Однак, ім'я суперника поки не відомо.

Українець повинен був битися проти камерунця Карлоса Такама. Однак, у ЗМІ з'явилася інформація, що двобій під загрозою зриву. Ситуацію начебто змінило те, що Карлос Такам підписав контракт з промоутерською компанією Star Boxing.

Останній бій Олександр Усик провів в листопаді, нокаутувавши Тоні Белью. Після цього український боксер відмовився від усіх чемпіонських титулів.

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Теги: Спорт Олександр Усик День Незалежності Бокс Новини Спорту
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