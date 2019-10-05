Усик завершив підготовку до дебютного бою в супертяжах: фото

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Олександр Усик
Олександр Усик / Фото з відкритих джерел

Колишній абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик завершив підготовку до свого наступного бою.

Про це український боксер повідомив в своєму Instagram.

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"Підготовка завершена. Окрема подяка кожному хто брав участь, це був, як завжди, не легкий і працьовитий табір", – написав Олександр.


Усик та Спонг зустрінуться 12-го жовтня у Чикаго на Wintrust Arena. Для українського боксера це буде дебют у суперважкій вазі.

В останньому бою українець важким нокаутом у 8 раунді здобув перемогу над британцем Тоні Белью (30-3, 20 КО) – поєдинок став останнім для Олександра в першій важкій вазі.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Олександр Усик Усик – Спонг
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