Усик завершив підготовку до дебютного бою в супертяжах: фото
Колишній абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик завершив підготовку до свого наступного бою.
Про це український боксер повідомив в своєму Instagram.
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"Підготовка завершена. Окрема подяка кожному хто брав участь, це був, як завжди, не легкий і працьовитий табір", – написав Олександр.
Усик та Спонг зустрінуться 12-го жовтня у Чикаго на Wintrust Arena. Для українського боксера це буде дебют у суперважкій вазі.
В останньому бою українець важким нокаутом у 8 раунді здобув перемогу над британцем Тоні Белью (30-3, 20 КО) – поєдинок став останнім для Олександра в першій важкій вазі.
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