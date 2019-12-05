Усик зміг зробити те, що не зробив я, – легендарний Холіфілд

Легендарний американський боксер Евандер Холіфілд поділився думкою про українця Олександра Усика та його перехід у суперважку вагу. Усик, як і Холіфілд, розпочинав професійну кар'єру в першій важкій вазі.

Евандер Холіфілд заявив, що між першою важкою та суперважкою вагою є серйозна різниця. Зокрема, у супертяжів сильніші удари.

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Він точно хороший боєць, який зміг зробити те, що не зробив я. Він став абсолютним чемпіоном і довів, що він хороший. Зараз Усик переходить в суперважку вагу, де все трохи інакше. Тут у боксерів довші руки, а їх удари сильніші. І в тебе повинні бути швидкі руки.



Коли я переходив у надважкий дивізіон, я знав, що я міг перебоксувати тих хлопців. Вони могли бити сильніше за мене, але вони не могли перебоксувати мене,

– сказав Холіфілд ютуб-каналу Fino Boxing.

Хто такий Евандер Холіфілд? Легенда світового боксу. Американець – перший боксер в історії боксу, який був чемпіоном у першій важкій та суперважкій вазі.



Усик, який був чемпіоном у крузервейті, прагне, як і Холіфілд, стати чемпіоном у хевівейті. Наразі повторити досягнення Холіфілда зміг тільки Девід Хей.

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Коли Усик дебютував у суперважкій вазі?

У ніч з 12 на 13 жовтня Усик у Чикаго (США) переміг Чазза Візерспуна за підсумками семи раундів. Американець відмовився продовжувати бій.

Після бою Усик сказав, що поки не відчув різницю між суперважкою вагою та першою важкою. У першій важкій вазі Усику вдалося стати абсолютним чемпіоном світу.

Легендарний британський боксер Леннокс Льюїс вважає, що Візерспун не став справжнім тестом для українського боксера.

Ймовірно, що наступний бій Усик проведе у лютому 2020 року проти Дерека Чісори.